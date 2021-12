Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Grenzen ›schützen‹ heißt, die EU weiter abzuschotten« Bündnis fordert Stopp von Frontex-Einsätzen. Wenig Hoffnung auf neue Ampelkoalition. Ein Gespräch mit Lena Waldhoff Annuschka Eckhardt Am vergangenen Sonnabend hat das Bündnis »Abolish Frontex« im Rahmen eines internationalen Aktionstages in Berlin gegen die sogenannte EU-Grenzschutzagentur demonstriert. Wo wurde überall protestiert? Es gab insgesamt 40 verschiedene Aktionen, die über ganz Europa verteilt waren. Es gab unter anderem Protestaktionen in Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, aber auch in Nicht-EU-Ländern wie Bosnien. Laut Koalitionsvertrag der Ampelparteien soll Frontex »auf Grundlage der Menschenrechte und des erteilten Mandats zu einer echten EU-Grenzschutzagentur weiterentwickelt« werden. Wie bewerten Sie diese Aussage? Die Formulierung »echte Grenzschutzagentur« ist sehr schwammig. Das könnte vieles bedeuten. Für uns ist daran problematisch, dass sich der primäre Auftrag nicht ändern wird: Es geht vor allem darum, die Grenzen zu »schützen«, also die EU weiter abzuschotten. Die große Frage ist, wie das jemals mit Menschenrechten vereinbar sein soll. Wenn ...

Artikel-Länge: 4017 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen