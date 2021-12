Wissen vor acht – Natur

Die asiatische Hornisse in Europa

Achtung! Die asiatische Hornisse breitet sich in Europa aus. Ob der fernöstliche Brummer zum Problem für uns werden könnte? Und wenn nicht? Ach, es ist ein schönes Tier! D 2021.

Das Erste, 19.45 Uhr

In 80 Tagen um die Welt

Neue Weihnachtsabenteuerserie nach alten Motiven. London 1872: Der britische Exzentriker Phileas Fogg liest in der Zeitung, dass es neuerdings möglich sei, die Welt in 80 Tagen zu umrunden. Er geht eine Wette ein, bei der 20.000 Pfund auf dem Spiel stehen, die immerhin einem heutigen Wert von über 250.000 Euro entsprechen. Jean Passepartout als Diener und die Reporterin Abigail Fix begleiten ihn. Pünktlich an Heiligabend wollen sie zurück sein. Wir drücken ihnen die Daumen. Abenteuerserie frei nach dem Klassiker von Jules Vernes. F/D/I/RO 2021.

ZDF, 20.15 Uhr

Joko & Klaas gegen Pr...