Dass sich die Alternative für Deutschland mit der »Desiderius-Erasmus-Stiftung« (DES) eine »parteinahe« Stiftung gegeben hat, um – neben dem Einkassieren von Staatsgeldern – die politische Kultur der BRD von rechts zu bereichern und das Nationalbewusstsein nachzuschärfen, wurde hierzulande von der Linken aufmerksam registriert.¹ Jetzt steht die Frage an, ob und in welchem Umfang die DES am üblichen Geldsegen, der über die im Bundestag vertretenen Parteien ausgeschüttet wird – immerhin mehr als eine halbe Milliarde Euro –, partizipieren darf.

Und wo es ums Geld geht, wachen auch liberale Bedenkenträger auf und sprechen gleich in bester bundesdeutscher Manier die einschlägigen Fragen an: Dürfen die das? Kann man das nicht verbieten? Wer schützt unsere christlich-abendländische Kultur und das Ansehen der geläuterten Republik vor diesen falschen Fuffzigern?

Heribert Prantl, das liberale Gewissen von der Süddeutschen Zeitung, stieß nach der Bundestagswahl auf de...