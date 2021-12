Zum Inhalt dieser Ausgabe | Telekom bietet Funkmasten feil Bericht: Konzern spekuliert auf Erlöse für Schuldenabbau und Mehrheit an US-Tochter Bernd Müller Im deutschen und europäischen Telekomsektor bahnen sich erhebliche Veränderungen an. Neue faktische Monopole bilden sich, die Infrastrukturen wie Funktürme kontrollieren. Mit den Plänen der Deutschen Telekom, ihr Funkturmgeschäft teilweise zu verkaufen, erhalten diese Entwicklungen neuen Schwung. Wie das Handelsblatt (Montagausgabe) von »mehreren Quellen aus Finanz- und Konzernkreisen« erfuhr, könnte der Verkauf bereits Ende des ersten Quartals 2022 starten. Geprüft werde zur Zeit noch, ob sich die Telekom von einem Minderheitsanteil am Funkturmgeschäft trennt oder von der Mehrheit. Bis zu 20 Milliarden Euro wolle der Konzern mit dieser Transaktion einspielen. Für das Unternehmen bedeutet das eine Veränderung in der Mobilfunkstrategie. Bislang konnte es mit einer besonders hohen Netzqualität werben, weil es die Kontrolle darüber hatte. Doch Telekom-Chef Timotheus Höttges setzt nun offenbar verstärkt auf Verkauf und Ausgliedern von Unternehmensteilen. Eine ...

