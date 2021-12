Alles »Sparen« ist Kriegsanleihe

An Sophie Liebknecht, Luckau 11.11.1917 (am 373. Tage)

Mein Herz!

Ich darf Dir heute schreiben aus einem besonders erfreulichen Anlass: Mir ist eigne Beleuchtung erlaubt. (…) Das heißt – Montag bis Freitag ist jetzt Einschluss (mit Gaslöschen) etwa halb sieben – Aufschluss etwa Dreiviertel sieben; Sonnabend: Einschluss etwa sechs Uhr – Aufschluss etwa sieben; Sonntag Einschluss etwa halb sechs – Aufschluss etwa Dreiviertel sieben. Licht bis circa zehn Uhr heißt 17,5 plus vier plus viereinhalb gleich 26 Stunden pro Woche.

Du regtest neulich an, ich möge auf eigne Beleuchtung antragen. Folglich hattest Du irgendwelche Beleuchtungsmittel »in petto«. Welche? Mir scheint besonders empfehlenswert: eine Karbidlampe. Aber sie muss gut und passend konstruiert sein! (…)

So hast Du Ärmste wieder eine neue Sorge für mich auf dem Hals. Wie die Chose zu managen, übersehe ich nicht ganz. Am besten versiehst Du mich mit Vorrat an Brennstoff, Anzündern, Ersa...