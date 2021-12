Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nur ein erster Schritt Ampel will »Werbeverbot« für Schwangerschaftsabbruch zügig kippen. Kriminalisierung bleibt vorerst Ina Sembdner Der Vorstoß vom neuen Bundesjustizminister ­Marco Buschmann (FDP) zur Streichung von Paragraph 219 a des Strafgesetzbuchs (»Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft«) ist zwar begrüßenswert, der Kampf für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen muss jedoch weitergehen. Am Mittwoch hatte Buschmann, dessen Partei ebenso wie Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und die Partei Die Linke im Jahr 2019 noch mit ähnlichen Vorhaben an der Mehrheit von CDU/CSU und SPD gescheitert war, verkündet, bereits im Januar einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen zu wollen. Durchgebracht wurde damals eine Änderung, die das Informieren über die Durchführung des Eingriffs dem Paragraphen als Ausnahmetatbestand hinzufügte. Wie die selbst von Strafverfolgung betroffene Gynäkologin Kristina Hänel, die nach abgewiesener Revision Anfang des Jahres Verfassungsbeschwerde eingelegt hat, auf der Homepage ihrer Praxis dazu anmerkt: »Weiterhin ist nicht erlaubt, ...

