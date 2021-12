Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Drei Haselnüsse für ­Aschenbrödel Ein König findet es an der Zeit, dass sein Sohn endlich heiratet. Auf einem Ball soll er seine Wahl treffen. Aschenbrödel, die eigentlich zu Hause bleiben sollte, betritt heimlich den Saal. Und dann ist da noch ein Schuh. Nie war Monarchie schöner als im Sozialismus. CSSR/DDR 1973. Das Erste, Fr., 12.10 Uhr Loriot Weihnachten bei Hoppenstedts Familie Hoppenstedt feiert wie eh und je im trauten Kreis. Frau Hoppenstedt begeistert sich für den neuen Einhandsaugblaser, Opa Hoppenstedt schenkt dem Enkelkind das Atomkraftwerkkinderspiel, und Vater Hoppenstedt lässt es sich nicht nehmen, dieses eigenhändig zusammenzubauen – bis es das tut, was es eigentlich nicht soll. Immerhin: Das AKW Brokdorf macht am 31. Dezember 2021 endgültig dicht. Das Erste, Fr., 23.40 Uhr Lachen mit Diether Krebs Das Allerlustigste! Rückblick auf das umfangrei...

Artikel-Länge: 2685 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen