Massenauflauf gegen Schutzmaßnahmen

Auch am zurückliegenden Wochenende haben in vielen Städten der BRD Menschen gegen die Coronamaßnahmen und eine Impfpflicht protestiert. Eine der größten Demonstrationen fand in Hamburg statt, wo laut Polizei rund 11.500 Menschen auf die Straße gingen. In Nürnberg beteiligten sich am Sonntag den Angaben zufolge ähnlich viele. Auch in Berlin, Düsseldorf, Freiburg, Dresden, Frankfurt am Main und anderen Städten gab es Kundgebungen von »Querdenkern«, bei denen erneut verschiedentlich Neonazis und Holocaustleugner gesichtet wurden. Die von den Nachrichtenagenturen AFP und dpa gemeldeten Teilnehmerzahlen ergaben eine Gesamtzahl von mindestens 40.000 Demonstranten. Da für viele Städte keine solchen Informationen vorlagen, dürften bundesweit aber mehr Protestierende auf der Straße gewesen sein.

Hamburg scheint sich derweil immer mehr zu einer Hochburg der »Querdenken«-Szene zu entwickeln. Die gemeldeten Teilnehmerzahlen der Demons­trationen dort steigen kontinuier...