Pandemie von rechts

Rechte kommen mittlerweile in sogenannten etablierten Medien ganz selbstverständlich zu Wort: Vertreter der AfD sitzen in Talkshows und Podiumsdiskussionen, sie werden für Interviews im Radio angefragt, sie äußern sich zur besten Sendezeit. Aber wichtiger als diese Form der medialen Normalisierung war schon immer die eigene Inszenierung in sozialen Medien. Eine am 1. Dezember veröffentlichte Studie des Mercator-Forums Migration und Demokratie (Midem) der TU Dresden hat deshalb auf den offiziellen Facebook-Kanälen rechter Parteien in Europa untersucht, wie diese die Coronapandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung dargestellt haben. Ein Ergebnis der Untersuchung: Zwar sprechen Rechte über die Themen Corona und Pandemie gar nicht häufiger, als andere Parteien dies tun, aber sie tun dies in gänzlich anderer Art und Weise.

»Über ihre offiziellen Facebook-Accounts können rechtspopulistische Parteien ungefiltert politische Botschaften senden – auch zur Coron...