Sozialismus der Unschuld

Ereignislos war dieses Leben jedenfalls nicht. 1913 wurde Helmut Flieg in eine Chemnitzer jüdische Familie geboren. Der Vater war ein Textilkaufmann, dessen parallel zur Kriegs- und Nachkriegskonjunktur wechselhafter geschäftlicher Erfolg sich in besseren oder schlechteren Wohnungen bemerkbar machte – eine erste, anschauliche Lektion in Ökonomie. Der Sohn veröffentlichte 1931 in einem Lokalblatt das antimilitaristische Gedicht »Exportgeschäft«, in dem es um die Wiederverwendung pensionierter Reichswehr-Offiziere als Militärberater der faschistoiden Kuomindang-Regierung in China ging. In der deutschen Provinz gab es schon zwei Jahre vor der Machtübergabe an die Nazis keinen Raum für auch nur gemäßigte Kritik. Der 18jährige musste vom Gymnasium abgehen, konnte aber das Abitur in Berlin nachholen. Das war ein doppeltes Glück. Flieg erlebte die Schlusskämpfe der Weimarer Republik in ihrem Zentrum, und er war im Februar 1933 in Chemnitz, wo man ihn kannte, nic...