Zum Inhalt dieser Ausgabe | Versammlungsgesetz durchgepeitscht NRW: »Schwarz-gelbe« Landtagsmehrheit für Verschärfung. Gegner kündigen Verfassungsbeschwerde an Markus Bernhardt Nordrhein-Westfalen bekommt ein neues Versammlungsgesetz. Am Mittwoch nachmittag stimmten die Regierungsfraktionen von CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag dem Gesetzentwurf aus dem Hause von Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) zu. Während die AfD-Fraktion sich der Stimme enthielt, votierten SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen den Entwurf. Das nunmehr deutlich verschärfte Versammlungsrecht war zuvor auf breite Ablehnung und Kritik gestoßen. So hatten eine Reihe von Bürgerrechtsorganisationen, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Fußballfans, Organisationen aus der Antifa- und Friedensbewegung sowie allen voran das von mehr als 170 Gruppierungen getragene Bündnis »Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten!« die von Reul auf den Weg gebrachten Einschnitte in das Versammlungsrecht explizit abgelehnt. Zwar hatte der CDU-Hardliner einzelne Passagen seines ursprünglich noch repressiver ausgestatteten Gesetzese...

Artikel-Länge: 2980 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen