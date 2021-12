Blinken prahlt, Beijing liefert

Die Vereinigten Staaten, behauptete US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag in Jakarta, hätten die Menschen in Südostasien im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie immer fest und unerschütterlich unterstützt. Weltweit habe Washington 300 Millionen Impfdosen an ärmere Staaten geliefert, 100 Millionen davon allein an Länder im »Indopazifik« – einem Gebiet, das nun allerdings von den Inselstaaten im Westen des Indischen Ozeans bis vor die US-Westküste reicht. Indonesien, das Land, in dem er gerade seine Rede halte, habe stolze 25 Millionen Impfdosen aus den USA erhalten, prahlte Blinken – und man werde noch viel mehr liefern. Bis Ende 2022, kündigte der US-Außenminister an, wollten die Vereinigten Staaten weltweit eine riesige Menge an Impfdosen verteilen – 1,2 Milliarden.

Dass Blinkens Prahlerei in Jakarta irgend jemanden außer vermutlich einige westliche Medienkorrespondenten beeindru...