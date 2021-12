»Entlastung muss endlich ankommen«

Verdi hatte sich im Vorfeld gegen die Impfpflicht für Pflegekräfte ausgesprochen. Nun wurde sie beschlossen. Welche Konsequenzen zieht die Gewerkschaft daraus?

Verdi sieht die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder Einrichtungen im Gesundheitswesen kritisch. Bei den besonders betroffenen Berufsgruppen, z. B. in der Krankenhauspflege, ist die Impfquote bereits sehr hoch. Eine Impfpflicht würde die Zahl der Geimpften kaum signifikant erhöhen. Statt dessen ist zu befürchten, dass noch mehr Kollegen aus ihren Berufen aussteigen. Das würde den Personalnotstand zusätzlich verschärfen. Dass jetzt ausgerechnet diejenigen in die Pflicht genommen werden, die in der Pandemie bereits rund um die Uhr physische und psychische Belastungen geschultert haben, geht nicht – zumal es die Politik versäumt hat, schnelle und effektive Maßnahmen zu ihrer Entlastung zu treffen.

Was wäre statt einer Impfpflicht vonnöten, um die Bewohner in Altenpflegeeinrichtungen zu schützen?...