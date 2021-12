»Guernica« nach Guernica

Spanien im Jahr 1976. Der Militärdiktator Francisco Franco ist seit wenigen Monaten tot. Seine politischen Erben organisieren gerade den politischen Übergang, der später als »Trancisión« in die Geschichte eingehen sollte. Im Baskenland stehen Massendemonstrationen, Streiks sowie politische Morde auf der Tagesordnung. In dieser Situation gründen in der Stadt Guernica (baskisch: Gernika) Menschen aus der Befreiungsbewegung den Verein »Gernika Batzordea«. Ihr gemeinsames Ziel: die Aufklärung, das Erinnern und die Forderung nach Wiedergutmachung dafür, dass am 26. April 1937 die Stadt von Kampfflugzeugen der faschistischen deutschen »Legion Condor« dem Erdboden gleichgemacht worden war.

Nach Aussage von Sabin Ibazeta, Mitglied der Gruppe »Gernika Batzordea«, gegenüber jWt bestand nach Francos Tod das Bedürfnis darin, all das ans Licht zu bringen, was ver...