Re: Misshandelt

Kinderschutz in der Pandemie

Fakten sind Fakten: Häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist zur Zeit des Lockdowns eskaliert. Im ersten Pandemiejahr wurden in Deutschland rund 4.500 junge Menschen geschüttelt, geschlagen oder vergessen – 152 Kinder kamen gewaltsam zu Tode. Die Rechtsmedizinerin Sarah Kölzer untersuchte misshandelte Kinder, während die Sozialarbeiterin Vivian Osterhoff Familien in Not zu Hause besuchte. Und die politisch-rationale Energie wird vom Kampf gegen den grassierenden Irrationalismus aufgesogen. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Highway Psychos

Nein, hier geht es nicht um den rasenden Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, auch wenn der Film das Genre Provinzdrama bedient. Vielmehr spielt er auf einer abgelegenen Landstraße in Oregon. Blutüberströmt...