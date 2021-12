Speer der Nation

Fast ein halbes Jahrhundert lang hat der African National Congress (ANC) von seiner Gründung am 8. Januar 1912 an versucht, die Verhältnisse in Südafrika friedlich zu ändern. Als die weiße Minderheitsregierung 1913 mit der Verabschiedung des Natives Land Act schwarzen Menschen das Recht auf Landbesitz nahm, reagierte die zu diesem Zeitpunkt noch an den Werten britischer Liberaler orientierte Organisation im Januar 1914 mit der Entsendung einer hochrangigen Delegation nach London, das damals noch die Oberhoheit über die Südafrikanische Union innehatte. Erhört wurden die Unterhändler nicht. Als das Burenregime der National Party ab 1948 die Apartheidgesetze einführte, reagierte der ANC mit passivem Widerstand gegen die rassistische Diskriminierung. Die Verabschiedung der Freiheitscharta 1955 wertete der Staat als Hochverrat. Als das Regime schließlich auf die noch immer friedlichen Proteste gegen die Passgesetze, mit denen Schwarze aus den Städten verbannt ...