Blauer Falter schlägt zu

Seit meine Frau an Corona erkrankt ist, verbringt sie den Großteil ihrer Zeit isoliert auf dem Sofa. Wer nun aber denkt, dass sie dort ein einsames und abgeschiedenes Dasein fristen würde, der irrt. Im Gegenteil, das Wohnzimmer ist zur Schaltzentrale des ganzen Hauses geworden.

Durch die beiden Glastüren hat sie genau im Blick, was auf dem Flur oder in der Küche vor sich geht. Und weil die Kopfschmerzen und die geschwächte Konzentration weder Fernsehen noch Lesen zulassen, ist die Langeweile groß. Wenn meine Tochter und ich in der Küche sind, dauert es deshalb nie lange, und sie setzt sich in die Sofaecke, von der aus sie uns am besten im Blick hat. Wir genießen nach Schule und Arbeit vielleicht die Ruhe am Abendbrottisch, ihr aber ist es eindeutig zu still. »Ihr seid ja heute gesprächig!«...