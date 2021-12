»Beschäftigte haben zuwenig Macht«

Die Inflation ist derzeit so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Warum steigen die Preise in der EU und in den USA?

Vor der Pandemie wiesen langlebige Konsumgüter tendenziell sinkende Preise auf, wirkten also disinflationär, während der hauptsächliche Preisauftrieb im Dienstleistungssektor zu beobachten war. Dieser Trend hat sich umgekehrt. Das Kaufverhalten hat sich während der Pandemie stark gewandelt. Bei der Güterproduktion ist es global zu erheblichen Stockungen gekommen. In den USA geht es aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hervor, dass viele Unternehmen die Chance genutzt haben, die pandemiebedingt angestiegenen Kosten voll oder sogar mehr als voll in den Preisen weiterzugeben, während bei den Löhnen bislang relativ wenig passiert ist. Die Gewinnmargen sind überwiegend gestiegen, bei Kleinverdienern wird hingegen der Schmerz gefühlt.

Neoliberale Hardliner fordern, die Zentralbanken sollen die Leitzinsen anheben, um den Preisanstieg im Zaum ...