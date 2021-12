Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Goodbye, Sowjetunion! Die Sowjetunion ist Geschichte und als solche Gegenstand eines Themenabends auf Arte. Was bleibt 30 Jahre nach dem Zusammenbruch von ihr? Wie kann man sich der komplexen Historie heute nähern? Anhand ihrer eigenen Biographie folgt Henrike Sandners Dokumentation episodenhaft der Geschichte der UdSSR und den Handlungen ihrer Protagonisten. Die Reise spannt einen großen Bogen von 1917 bis 1991. Private Archivaufnahmen, Fotos und Alltagsgegenstände stehen im Kontrast zu »offiziellen« Nachrichten, sowjetischem Filmmaterial oder Defa-Filmklassikern. Wieviel davon antikommunistische Propaganda ist, wird sich zeigen. D 2021. Arte, 20.15 Uhr Da kannst du einpacken Verkäufer*innen im Einsatz Was wäre der Kapitalismus ohne Konsum? Die Doku durchleuchtet Deutschlands Einkaufswelt und begleitet Menschen, die in ihr ...

Artikel-Länge: 2583 Zeichen

