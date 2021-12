Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Dezember 2021, Nr. 289

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Zu Tisch: Kaschubei, Polen Schön ist es, wo die Moränen sich wiegen und langsam Richtung Ostsee ziehen. Der Sommer steht in der polnischen Kaschubei im Zeichen der Erdbeere. Danuta Ptach und ihre Familie bauen die Früchte auf zwei Hektar Land an. BRD/Frankreich 2020. Arte, Sa., 19.40 Uhr Das Virus in uns Die Botschaft ist klar: Viren sind keine Killer, sie haben vielmehr die Evolution vorangetrieben. Mit Viren werden Menschen sogar von schweren bakteriellen Infektionen geheilt. Aber sie können eben auch gefährlich werden – so wie im Fall von wie AIDS, Ebola oder SARS-CoV-2. Danke, Wissenschaft. Österreich/BRD 2021. Arte, Sa., 22.00 Uhr Ghettogangz 2 – Ultimatum Die Banlieue 13 soll in diesem zweiten Teil des Actionsozialdramas dem Erdboden gleich gemacht werden....

