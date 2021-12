»Bochum ist wohl nicht mehr im Rennen«

Mitte September wurden Pläne bekannt, dass eine »NATO Communications and Information Agency«, NCIA, in Bochum angesiedelt werden solle. Für die Sitzung des Stadtrats am Donnerstag liegt nun die Antwort der Stadtverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage vor. Darin stellt sie klar, dass Bochum nicht bevorzugter Standort für eine Ansiedlung der NCIA sei. Heißt das, dass es keinen NATO-Standort in Bochum geben wird?

Die NCIA ist eine NATO-Agentur für die Planung und Durchführung der vernetzten Kriegführung. Sie hat laut eigener Darstellung derzeit circa 20 Niederlassungen in ganz Europa, davon bereits zwei in Deutschland, nämlich in Uedem am Niederrhein und in Ramstein.

Öffentlich wird suggeriert, sie sei für die Abwehr von Cyberangriffen zuständig, würde also womöglich verhindern, dass Computerattacken auf zivile St...