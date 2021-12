Um Zuversicht bemüht

Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hat sich bei der Präsentation seiner Prognose für 2022 zuversichtlich zu den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen geäußert. Gestützt auf eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen teilte der Verband am Donnerstag mit, dass in den in Russland engagierten deutschen Unternehmen der Optimismus über die Entwicklung des eigenen Geschäfts und der russischen Konjunktur gewachsen sei. Dies gelte insbesondere im Vergleich zur Prognose vor einem Jahr. Hätten damals noch lediglich zwölf Prozent der befragten Manager mit einer positiven Entwicklung der Beziehungen gerechnet, so seien es in diesem November 52 Prozent gewesen.

Oliver Hermes, Vorsitzender des Ostausschusses, verteilte auch gleich Vorschusslorbeeren an die neue Bundesregierung: Es stimme die im Ausschuss vertretenen Firmen zuversichtlich, dass die Ampelregierenden im Koalitionsvertrag Russland als wirtschaftlichen Partner eingestuft haben, insbesondere auch m...