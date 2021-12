Zum Inhalt dieser Ausgabe | NATO rüstet auf, ob Mitglied oder nicht Ukraine erhält aus dem Westen immer mehr Kriegsgerät und wird in Gremien eingebunden Jörg Kronauer Die NATO versuche, »sich ukrainisches Territorium anzueignen«. So hat Russlands Präsident Wladimir Putin die westliche Ukraine-Politik jüngst charakterisiert. Die Beschreibung trifft auf mehreren Ebenen zu: hinsichtlich der Aufrüstung, bezüglich der Präsenz westlicher Militärs und nicht zuletzt organisatorisch. Die Aufrüstung der Ukraine wird vor allem von den USA vorangetrieben, die dafür seit 2014 gut 2,5 Milliarden US-Dollar aufgewandt haben und im Gesetz für ihren nächsten Militäretat weitere 300 Millionen US-Dollar einplanen. Washington lieferte unter anderem mindestens 360 »Javelin«-Panzerabwehrraketen, 30 gepanzerte Fahrzeuge sowie 24 Aufklärungsdrohnen des Modells »Raven«. Das geht aus einem Bericht des »Bonn International Center for Conflict Studies« (BICC) hervor. 2018 wurden Kiew zudem zwei gebrauchte Patrouillenboote zur Verfügung gestellt, im November 2021 trafen zwei weitere in Odessa ein. Tschechien hat der Ukraine 50 gebrauchte Schützenpanz...

