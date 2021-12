Re: Die deutschen Russen

Späte Rückkehr in eine fremde Heimat

Die ersten Schritte von Familie Kotschewnikow in Deutschland. Sie sind aus der Nähe von Kaliningrad im Lager in Friedland angekommen. Hier landen alle sogenannten Russlanddeutschen, die sich entschließen, ein neues Leben in der Bundesrepublik zu beginnen. Jährlich kommen noch immer fast 8.000 Menschen als Spätaussiedler nach Deutschland. Auch das merkwürdig. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Wissen aktuell

Klimawandel und die Folgen

Schon heute beginnen sich wichtige globale Ökosysteme zu verändern. Wie kann man den Klimawandel stoppen? Reicht es aus, die CO2-Emissionen allein durch eine Mobilitätswende zu senken? Oder weitgehend auf die Nutzung fossiler Energieträger zu verzichten, mehr auf Sonnenenergie, Wind- oder Wasserkraft ...