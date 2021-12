Giftige Geschäfte

Pestizide sind biologisch hochaktive Substanzen, deren Zweckbestimmung darin besteht, unerwünschte Lebewesen – Insekten, Pflanzen oder Schimmelpilze – zu töten oder in ihrer Entwicklung zu hemmen. Es liegt folglich in der Natur der Sache, dass den Stoffeigenschaften dieser Chemikalien auch Gefahren für Mensch und Umwelt anhaften.

Nach Jahrzehnten relativer Sorglosigkeit wurde diesem Umstand sowohl weltweit als auch in der Europäischen Union Rechnung getragen. Ein bekanntes frühes Beispiel ist das Verbot von DDT, dem berüchtigten chlororganischen Insektizid, das sich in der Nahrungskette anreichert. Anfang der 1970er Jahre wurde es in den meisten westlichen Ländern verboten, in der Bundesrepublik im Jahr 1972. Seit 1991 wurde das Inverkehrbringen von Pestiziden in der Europäischen Gemeinschaft durch eine Richtlinie des Rates reguliert, die 2011 durch die Verordnung (EG) 1107/2009 abgelöst wurde. Letztere verlangt unter anderem, dass jeder Pestizidwirkstoff ...