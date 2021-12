Dreimal die Grenzen verletzt

Donnerstag, 2. Dezember

Ich habe meinen dritten Stich bekommen, in einer gut organisierten Praxis, trotz großen Andrangs war ich schon bald wieder draußen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar ist erneut um fast 50 Punkte gestiegen auf 873, bis Nikolaus könnten wir unseren ersten Eintausender schaffen. In Österreich sind Entwurmungsmittel für Pferde ausverkauft. Warum nicht. Auch wer ein Zyankalizuckerl schluckt, wird nicht an Corona sterben.

Freitag, 3. Dezember

In Einzelhandel und Gastronomie bald überall 2G, theoretisch, hier werde ich mal nach einem Nachweis gefragt und mal nicht. In Läden, die menschenleer sind. Der Streit über die Coronaauflagen eskaliert zum Wutbürgerkrieg und verfeindet Freunde und Familien. Heute, beim Kaffee bei einer Freundin, setzte sich das Thema ungefragt zu uns an den Küchentisch, und die Sätze wurden kürzer, die Stimmen spitzer. Aber wir haben es irgendwann bemerkt, und dann war’s wieder gut.

Samstag, 4. Dezember

Bundesweit stag...