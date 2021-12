Blutige Anfänger: Naziopa

Dietmar Zingst, bekannt als »Großvater der rechten Szene in Halle«, liegt eines Morgens tot in seinem Krankenhausbett. Ein Brief auf dem Nachttisch belastet seine Krankenschwester Britta Malouf. Zingst hat die Frau des Chefs der Mordkommission, Sami Malouf, als Erbin eingesetzt. Die Obduktion ergibt, dass Zingst vergiftet wurde. Obwohl Britta das Erbe rechtlich gar nicht antreten darf, gehört sie zu den Verdächtigen. Ist das nicht vielleicht doch etwas: konstruiert? D 2021.

ZDF, 19.25 Uhr

BR-Thema

Ihre Fragen zur Impfung

Etwas sehr spät, diese Sendung. Wie wäre das im Sommer gewesen, im wohlstandsverwahrlosten Hochinzidenzland Bayern? Und auf Sachsen hätten vielleicht auch ein paar Fakten abgestrahlt. Nicht mal Kampagnen bekommt der Kapitalis...