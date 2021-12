Mütter und Töchter

Mit der französisch-deutsch-US-amerikanischen Netflix-Koproduktion »Gunpowder Milkshake« hat der in Israel geborene und seit zwei Jahren in Berlin lebende Regisseur Navot Papushado seinen eigenen Genre-Cocktail im Studio Babelsberg gekonnt gemixt und einen all-star-besetzten Frauenpowerfilm mit zahlreichen cineastischen Referenzen an das Exploitation-Kino der Swinging Sixties aus dem Ärmel gezaubert. Ein Segen für Freunde des stilvollen Gemetzels und schlagfertiger Dialoge. Kostprobe gefällig? »Du bist eine unglaublich beeindruckende junge Frau«, lobt die toughe Scarlet (Lena Headey) die junge Sam (Karen Gillan). »Es gibt keine einzige Person auf der Erde, mit der ich lieber Leute töten würde.« Die lakonische Antwort: »Danke, Mama!«

Auftragsmörderin Scarlet gehört nämlich zu den Leuten, die sich keinesfalls einschüchtern lassen. Als ihr ei...