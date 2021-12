Kalisch, Steyer, Rank

Am Berliner Ensemble hat Peter Kalisch stets die markanten Nebenrollen gespielt, etwa den Peachum in der »Dreigroschenoper« oder den Flake im »Aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui«. In diesem Zusammenhang hat er sogar mal mit einer der damals schönsten Frauen der Welt vor der Kamera gestanden: Sophia Loren. Die spielte 1962 die Hauptrolle in Vittorio De Sicas Verfilmung von Sartres »Die Eingeschlossenen von Altona«. In einer Sequenz des Films ist die »Ui«-Produktion des Berliner Ensembles Hintergrund der Filmhandlung.

Außer mit Vittorio De Sica hat Kalisch, der am Sonnabend 100 Jahre alt geworden wäre, aber bereits mit 70 starb, auch mit vielen bekannten DDR-Regisseuren gearbeitet: Heiner Carow, Frank Beyer, Günter Reisch und Siegfried Kühn. Eine Hauptrolle übernahm er 1979 in Jurij Kramers DFF-Film »Ende vom Lied« nach Leonhard Frank. Gegen Ende seiner Laufbahn traf er erneut eine der aufregendsten Frauen des internationalen Films. In Babelsberg wirkte er...