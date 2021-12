Rechte »Spaziergänger« gestoppt

Nachdem der Sächsische Landtag am Montag eine »epidemische Lage« im Freistaat festgestellt und die Landesregierung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Bürger auf weitere Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus eingestimmt hatte, kam es dort am Abend in Dutzenden Städten zu Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen. In Sachsen gilt derzeit ein mit Infektionsschutz begründetes Demonstrationsverbot, nur stationäre Versammlungen von maximal zehn Personen sind erlaubt. Doch insbesondere rechte Gruppierungen wie die »Freien Sachsen« hatten über den Messengerdienst Telegram zu »Spaziergängen« aufgerufen.

Diese im Februar 2021 gegründete separatistisch-faschistische Kleinpartei behauptete für Montag die deutlich übertriebene Zahl von 15.000 Teilnehmern in mehr als 80 Orten. Den »Freien Sachsen« gehören bekannte Akteure wie Martin Kohlmann und Robert Andres, Funktionäre der Neonazigruppierung »Pro Chemnitz«, ebenso an wie Personen aus dem »Que...