Mit offenen Karten Senegal und Frankreich: Privilegierte Partner? Senegal erscheint im Vergleich zum benachbarten Mali als friedliches Land. Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist nach wie vor der wichtigste Partner des westafrikanischen Landes. Die Rückgabe von kolonialer Raubkunst soll den Beginn einer neuen Ära markieren. Doch Senegals strategisch wichtige Lage und seine Bodenschätze interessieren auch andere. Und die müssen nicht erst Diebesgut zurückgeben. Frankreich 2021. Arte, Sa., 18.15 Uhr Dumbo Für den Familienabend vor der Glotze: Nach seinem Kriegseinsatz ist für den einstigen Zirkusstar Holt Farrier nichts mehr so, wie es einmal war. Das Geschäft stagniert, und er selbst muss wegen der Amputation seines Armes seine Karriere als glanzvoller Reiter an den Nagel hängen. Doch Zirkusdirektor Max Medici hat eine Idee und...

Artikel-Länge: 2598 Zeichen

