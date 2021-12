Mitgeteiltes Leid

Henry Ford: »Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde.« Wenn ich Metalheads frage, was sie wollen, sagen die schneller, lauter, härter, noch mal »Ride The Lightning« und noch mal und noch mal.

Whitechapel, einst angetreten, um den Death Metal à la Cannibal ­Corpse ins digitale Zeitalter zu heben, haben nicht gefragt, und sie tunen nicht das totgerittene Pferd. Spätestens seit »The Valley« (2019) ist nicht mehr wegzuhören, dass das seit 15 Jahren bestehende Sextett aus Knoxville (Tennessee, USA) zwar noch Bock auf ­Deathcore hat, aber eben nicht mehr nur. Ihr neues, bereits achtes Album »Kin« unterstreicht den Wunsch, vieles für viele zu sein.

Leise Töne sind dazugekommen, Phil Bozeman trällert jetzt manchmal schwer erträglich säuselig ins Mikro. An den besten, wohlig-apathischen Stellen klingt er nach Maynard James Keenan von Tool – als würde Bozeman nur nebenbei singen, während er ein Raumschiff von der noch ...