Neuer Millionenprozess

In der bayerischen Landeshauptstadt steht die Eröffnung eines weiteren Prozesses gegen »Cum-Ex«-Verbrecher bevor. Wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete, wird sich das Verfahren gegen 89 natürliche Personen richten. Im Mittelpunkt stehen zwei Fondsmanager der in München ansässigen Avana Invest GmbH. Diese erreichte 2009 ein sensationelles Umsatzvolumen von 27,8 Milliarden Euro – vor allem durch Aktienverschiebungen rund um den Dividendenstichtag, die einzig dem Zweck dienten, die Staatskasse zu plündern. Es handelt sich um einen der großen Fälle, ähnlich jenen der Hamburger Privatbank MM Warburg und der in Frankfurt am Main ansässigen Maple Bank.

Sieben Jahre wurde gegen Banker, Berater und Broker aus dem Dunstkreis der Avana ermittelt. »Die Beweislage ist eindeutig, ich rechne in wenigen Monaten mit einer Anklageerhebung«, zitiert das Handelsblatt eine mit der Sache vertraute Person. Die beiden Avana-Manager sollen in großem Stil Kapital von vermög...