Re: Faire Wolle

Neue Wege in der Textilindustrie

Ein schönes Wort: Wollpioniere! Schafswolle wirkt so flauschig, kommt aber meist vom anderen Ende der Welt: aus Neuseeland oder Australien. Das ist nicht gut fürs Klima. Hinzu kommen oft schlechte Haltungsbedingungen. Dabei gibt es gute Alternativen. Die naheliegendste: Wolle von heimischen Schafen. Sie landet wegen der schlechten Infrastruktur und hoher Produktionskosten in Deutschland allerdings meist auf dem Müll. Während Wolle aus regionaler Produktion wiederentdeckt wird, gehen erfinderische Köpfe an ganz neue Fasern. Gemeinsam mit ihren Studierenden tüftelt Maike Rabe an der Hochschule Niederrhein an Pflanzenresten, die sich zur nachhaltigen Produktion von Textilien eignen. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Die Millionendiebe vom Rhein

Manfred Vowinkel landete 1980 mit seinem Lebensgefä...