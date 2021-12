Der Film im Kopf

Na, wo seid ihr, Experten für cineastische Raritäten? Diesen lang verschollenen Genreklassiker kennt ihr garantiert nicht – es gibt ihn nämlich nicht. Zumindest nicht als kultige Verfilmung eines 60er-Jahre-Stoffs. Ein Soundtrack zu »Rosso come la Notte« existiert allerdings tatsächlich, wenn auch erst seit kurzem: Die beiden Stuttgarter Hyper-Cineasten Christian Bluthardt und Yvy Pop alias Mondo Sangue haben an ihrem Herzensprojekt weitergearbeitet, das inzwischen in vierter Folge erscheint. Nach Musiken für die nie gedrehten Trash-Movies »L’Isola dei Dannati« (Kannibalenfilm), »No Place for a Man« (Spaghetti-Western) und »VEGA-5« (Retro-Science-Fiction à la »Kampfstern Galactica)« ist nun das italienische »Giallo«-Kino dran.

Zu ihrem Namen kamen die in den 60er und 70er Jahren populären, detail- und blutverliebten Krimive...