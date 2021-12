Tarifflüchtige gegen zwölf Euro

Die künftige Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP hat ihre Arbeit noch gar nicht aufgenommen. Doch die im Koalitionsvertrag festgelegte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde hat die Unternehmerlobby bereits auf den Plan gerufen. Auch wenn in Tarifverträgen geregelte Arbeitsbedingungen und Entlohnung aus Sicht vieler Chefs lästig und nach Möglichkeit zu umgehen sind, beruft sich ausgerechnet Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), laut Bild (Donnerstagausgabe) auf die Tarifautonomie, die Unternehmensverbänden und Gewerkschaften das Aushandeln entsprechender Verträge überlässt. Die geplante Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro sei, so Genth, ein »beispielloser Eingriff in die Tarifhoheit, der Tausende Jobs in Gefahr« bringen könne.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wies die Forderung der Kapitalseite nach einer Verschiebung der Mindestlohnerhöhung prompt zurück...