Nach der Schlacht

Jetzt also die Klaus-Renft-Combo. Mit Gerhard Gundermann hat man auch Jüngere wieder für Musik aus der DDR begeistert, da kann man nachsetzen. Im Weimarer Jugendzentrum »Mon ami« feierte im November »Zwischen Liebe und Zorn, 1969–1975« Premiere, die neue Inszenierung des Intendanten des Deutschen Nationaltheaters, Hasko Weber. Eine musikalische Erinnerung (musikalische Leitung: Tom Götze) an eine eigenwillige, hochmusikalische und viel zu früh zerbrochene Band der DDR.

Verbunden werden die 16 Lieder mit Texten, so dass man das Geschehen auf der Bühne richtig einordnen kann. Es wird über die DDR-Politik gesprochen, die internationalen musikalischen Höhepunkte der 1970er Jahre und vor allem über die herrschende Aufbruchstimmung in Ost und West. In der DDR war der Traum von einer demokratischen Zukunft und freier musikalischer Entfaltung allerdings schnell vorbei, die Kulturbehörden verstanden wenig Spaß.

Viele der Zitate stammen aus der Autobiographie des Mus...