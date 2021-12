Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die europäische Variante Wo Omikron zuerst auftauchte, ist unbekannt. Der Grund für die Mutation liegt an ungleicher Verteilung von Impfstoffen Christian Selz, Kapstadt Die »vorbildliche Transparenz« der südafrikanischen Behörden »verdient unsere Unterstützung«, twitterte der deutsche Nochgesundheitsminister Jens Spahn am Montag. »So funktioniert globale Pandemiebekämpfung«, adelte der Bankkaufmann, der als Arbeitsnachweis ein Foto seiner selbst bei der virtuellen Konferenz mit den anderen G7-Gesundheitsministern zeigt, die Experten im südlichsten Land Afrikas. Dort allerdings muss seine Botschaft wie blanker Hohn klingen. Anstelle der »verdienten Unterstützung« gab es für Südafrika aus Berlin einen neuerlichen Eintrag auf der Liste der Virusvariantengebiete. Für viele Tourismusbetriebe im Land am Kap der Guten Hoffnung bedeutet das pünktlich zum Beginn der dortigen Sommersaison enorme Einbußen, für viele Beschäftigte die Entlassung. Die Erwerbslosenrate liegt jetzt schon bei 35 Prozent. Das einzige Gnadenbrot, das diese Menschen in der Pandemie vom südafrikanischen Staat bekommen, ist eine Nothilfe von umgerechnet 20 Eur...

Artikel-Länge: 3828 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen