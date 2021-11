Alle, die sollen, wollen nicht

Donnerstag, 25. November

Gestern letzter Abend in der Bar. War schön, soweit ich mich erinnere. Die Lage. Kranke aus Thüringens überfüllten Kliniken werden in benachbarte Bundesländer verschoben. Der Epidemiologe Alexander Kekulé prophezeit: »Wir werden diese Inzidenz nicht in den Griff bekommen ohne lockdown­ähnliche Maßnahmen.« Und: »Wir werden also Kontaktbeschränkungen brauchen«, weil »bei allen anderen Optionen, die vorher möglich gewesen wären, jeweils das Zeitfenster zugefallen« ist. Wieder verrissen.

Die Aussichten sind jedenfalls so düster, dass die Immernichtverantwortlichen sagen, dass sie über eine Impfpflicht mal nachdenken wollen. Sie wird kommen – am Ende der zwölften Welle. Ich hoffe für alle. Nicht vorstellbar, dass Krankenschwestern für ihren Einsatz mit einer Impfpflicht denunziert werden, die für ihre Patienten nicht gegolten hat.

Ach ja: Die Ampelmänner und -­frauen haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt, aber die Grünen streiten sich...