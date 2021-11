»Dort wird die Linie des ›Laisser-faire‹ vorgegeben«

Bei den Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus liegt Sachsen seit längerem auf einem Spitzenplatz. Durch die Coronamaßnahmen gibt es gesellschaftliche Einschränkungen, gleichzeitig jedoch regelmäßig Aufmärsche sogenannter Querdenker. Warum dürfen diese Proteste trotz aller sonstigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens weiterhin stattfinden?

Es gibt in Sachsen die im Hinblick auf das Grundgesetz bedenkliche Regelung, dass gegenwärtig nur ortsfeste Versammlungen mit bis zu zehn Teilnehmenden stattfinden dürfen. Aus dem Spektrum der »Querdenker« hält sich aber niemand an diese Beschränkung. Die Polizei setzt das Recht hier nicht durch, und Landratsämter erteilen problemlos Ausnahmegenehmigungen.

68 Demonstrationen und Kundgebungen waren allein für Montag vergangener Woche in Sachsen aus diesem Spektrum angekündigt. Nur bei zweien davon – in Zwönitz und Schneeberg – gab es größere Polizeieinsätze. In Chemnitz marschierten über 400 Personen – beobachtet von ei...