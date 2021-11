Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Pandemie erfordert grundlegende Änderungen« Solidarität statt Egoismus: Lehren aus der Coronakrise. Ein Gespräch mit Andreas Wulf Markus Bernhardt Die Coronapandemie hat in der aktuellen vierten Welle wieder Fahrt aufgenommen. Welche Fehler haben die politisch Verantwortlichen in Deutschland gemacht? Allem Anschein nach wurde zu wenig und zu langsam von erfolgreichen dezentralen Maßnahmen zur Aufklärung und zu niedrigschwelligen Impfkampagnen gelernt. Zum Beispiel von der überzeugenden Nachbarschaftsberatung durch gemeinwesenbasierte Gesundheitsinitiativen wie der Poliklinik im Hamburger Stadtteil Veddel oder auch von den mobilen Impfteams in Bremen, mit denen gerade in sogenannten sozialen Brennpunkten hohe Zustimmung zur Pandemiekontrolle und hohe Impfraten erreicht wurden. Bisheriger Dreh- und Angelpunkt der Pandemiebekämpfung sind die Impfungen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, das Geschehen mittels der Vakzine unter Kontrolle zu bekommen? Eine Beendigung der Pandemie wird es nur weltweit geben – das sehen wir gerade an dem Auftauchen einer neuen Virusvariante in Südafrika. Die Impfstoffe werden z...

Artikel-Länge: 4750 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen