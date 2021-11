Re: Dollars für die Heimat. Familie als Sozialsystem

Wer eine Reise macht, der kann was erleben – und was verdienen. 650 Milliarden US-Dollar werden jedes Jahr von Migranten in ihre Heimat geschickt. Für Länder wie das westafrikanische Ghana ist dies wichtiger als die ganze Pseudoentwicklungshilfe. Linda will sich mit der Hilfe ihrer Eltern, die in ­Deutschland leben, selbständig machen. Wird ihr Traum vom eigenen Friseurladen Wirklichkeit? BRD 2021.

Arte, 19:40 Uhr

Spion für Deutschland

Der Krieg ist schon fast verloren, als der deutsche Nazigeheimdienst Ende 1944 einen Hasardplan fasst: Ein Agent soll in den USA den Stand der Atomforschung auskundschaften. BRD 1956. Mit Martin Held, Nadja Tiller. Drehbuch...