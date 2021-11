In Graz werden mit Genuss Heldengeschichten kultiviert. Die Helden sind in der Regel männlich und sterben natürlich jung. Sie verunglücken im Rennwagen oder erliegen einer akuten Alkoholvergiftung. Letztere sind die Helden der regionalen Literaturgeschichte. Zu ihnen zählt der Dramatiker Werner Schwab (»Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos«), der bis zu seinem Tod am Neujahrstag des Jahres 1994 einige kurze Jahre lang an allen Bühnen des deutschsprachigen Raums gespielt wurde und heute fast vergessen ist. Auch um seinen älteren Kollegen Gunter Falk (1942–1983) ranken sich Legenden, von denen viele in Gaststätten angesiedelt sind. Im Gegensatz zu vielen seiner Zechkumpanen hatte Falk, der auch Soziologe war, jedoch keinen einseitig mystifizierenden Blick auf das genialische Berserkertum, mit dem er gleichwohl mehr als nur kokettierte. »sei doch ein held« ist der Titel eines Gedichts, das so beginnt: »sei doch ein held / so steh doch deinen mann / ...