Nur in Solidarität

Am Freitag war der erste Jahrestag der Inhaftierung der als »Ella« bekannten Aktivistin, die sich an den Protesten im Dannenröder Wald beteiligt hatte. Seit dem 26. November 2020 sitzt sie nun in der Frankfurter Justizvollzugsanstalt Preungesheim. Davor versammelten sich am Abend Unterstützer, um gegen den repressiven Umgang mit politischen Gefangenen zu protestieren. Aufgerufen dazu hatte das politische Aktionsorchester Lebenslaute Hessen, das vor der JVA Protestlieder sang. »Ella«, eine zierliche Frau, war wegen »gefährlicher Körperverletzung« und »tätlichem Angriff auf Polizisten« zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Am 17. Januar 2022 verhandelt das Landgericht Gießen die Berufung: Die Staatsanwaltschaft will eine höhere Strafe, die Verteidigung Freispruch. Zeitgleich prüft das Verwaltungsgericht, ob die Versammlung im »Danni« rechtswidrig geräumt worden sei, erläuterte »Ellas« Anwältin Waltraut Verleih bei der Kundg...