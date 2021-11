Vor der »Rückführungsoffensive«

Nichts weniger als einen »Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik«, der »einem modernen Einwanderungsland gerecht wird«, versprechen die Ampelkoalitionäre in ihrem Vertrag. In der Tat sollen einige der übelsten Auswüchse einer vor allem der Rücksichtnahmen rechter Unionsinnenminister auf ihre deutschnationale Wählerklientel geschuldeten Abschreckungs- und Abschottungspolitik geschleift werden. Doch von einem »Paradigmenwechsel«, wie er im Koalitionsvertrag angekündigt wird, kann im Bereich Migration und Asyl nicht die Rede sein. Die vielbeschworene Integration von Migranten meint in erster Linie Integration in den Arbeitsmarkt. So sollen Arbeitsverbote, denen Asylsuchende in Erstaufnahmeeinrichtungen, aber auch Geduldete aus vermeintlich »sicheren Herkunftsländern« bislang unterliegen, wegfallen.

Neu geordnet, aber nicht abgeschafft, werden soll das System der Duldungen von abgelehnten Asylbewerbern, die etwa wegen Krieg in ihren Herkunftsländ...