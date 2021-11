Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. November 2021, Nr. 277

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Der letzte da Vinci Das Gemälde »Salvator Mundi« wurde 2017 als Originalwerk von Leonardo da Vinci für 450 Millionen US-Dollar versteigert – doch seine Zuschreibung ist nicht eindeutig. Ein Kunstkrimi: Der Filmemacher Antoine Vitkine erzählt die Geschichte des teuersten Gemäldes der Welt. Er zeigt, wie der Kunstmarkt ein unbedeutendes Werk zum Mythos machte, und folgt den Spuren von Geld, Macht und Betrug bis in höchste Regierungskreise. 3sat, Sa., 20.15 Uhr Kaiserspiel in Versailles Erzählt wird, wie zielstrebig Otto von Bismarck die Zustimmung der deutschen Fürsten zur Einigung erwirkte, die eine Einigung gegen den äußeren und inneren Feind war – also eigentlich das Gegenteil von Einigung. In Paris, wir erheben uns von den Plätzen, war Revolution! D/H 2020. Arte, Sa., 20.15 Uhr Easy Rider Die Freunde...

Artikel-Länge: 2508 Zeichen

