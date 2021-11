So geil ist pervers

Auf Buchmessen und nach Lesungen saß der Zeichner Tomi Ungerer lange an einem Tisch, um Autogramme in seine Bücher zu zeichnen. Kinder standen neben Erwachsenen und ließen sich ihre Lieblingsbücher unterschreiben. So reichte man ihm »Das Kamasutra der Frösche« (Eltern), das Wunderwerk »Die drei Räuber« (Kinder) und natürlich »Die Gedanken sind frei«, das Buch über die Kindheit im Elsass.

Die verbrachte der am 28. November 1931 geborene Ungerer mit drei älteren Geschwistern. Nach dem Tod des Vaters, ein Uhrmacher, Künstler und Historiker, der auch die Astronomische Uhr des Strasbourger Münsters wartete, zog die Mutter mit den Kindern zurück in die Heimat Logelbach. Hier war der Großvater technischer Direktor einer Spinnerei. Die Mutter war überfürsorglich, deshalb kam Ungerer nicht mit gleichaltrigen Kindern in Berührung. In der Familie sprach man nur Französisch. Die Schuljahre waren vor allem von der deutschen Besatzung geprägt. Ungerer ging auf die Volks...