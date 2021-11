»Grauer Wolf« enttarnt sich

Seit rund einem Jahr erhalten linke Politikerinnen und Politiker mit türkischem oder kurdischem Familienhintergrund in Deutschland Todesdrohungen. Ermittlungen des Bundeskriminalamtes verliefen bislang im Sande. Doch nun hat sich ein Absender solcher Drohungen versehentlich selbst enttarnt. Es soll sich um einen in der türkischen Stadt Kayseri lebenden Anhänger der faschistischen »Grauen Wölfe« handeln. Das teilte die Hamburger Linke-Kofraktionsvorsitzende Cansu Özdemir in einer gemeinsamen Presseerklärung mit Sarya Atac vom Ausländerbeirat Frankfurt am Main, Civan Akbulut vom Integrationsrat Essen und Kerem Schamberger aus Mü...