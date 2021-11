Höcke verliert Immunität

Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat am Mittwoch nachmittag die Immunität des AfD-Landes- und -Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke aufgehoben. Laut Informationen des Spiegels wird aktuell seitens der Staatsanwaltschaft Halle (Sachsen-Anhalt) wegen des »Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen« gegen Höcke ermittelt. So soll der Faschist eine Wahlkampfrede in Merseburg mit der Parole »Alles für Deutschland« beendet haben. Daraufhin hatte der sachsen-anhaltische Grünen-Chef Sebastian Striegel am 8. Juni Strafanzeige gegen den AfD-Politiker erstattet. Der Spiegel verwies in diesem Zusammenhang auf ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, in dem festgestellt wurde, dass das »Verwenden der Sentenz ›Alles für Deutschland‹ im Rahmen einer Rede auf einer Versammlung« strafbar sei, da es sich um die »Losung der SA« und damit der Kampforganisation der NSDAP handele. Besagte Parole war indes nicht nur von Höcke genutz...