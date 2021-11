»Wollen breiten Widerstand organisieren«

Das 2009 gegründete Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz« begegnet Neonazis, völkischen Rechtsnationalen und neuerlich Coronaleugnern mit Aktionen des zivilen Ungehorsams. Zuletzt marschierten diese am 6. November auf. Wie halten Sie die Gegenbewegung zusammen?

Mit regelmäßigen Plenen binden wir Umweltorganisationen und Gewerkschaften ein. Die Klimabewegung Fridays for Future merkte schnell, dass es aus dem rechten Lager Anfeindungen gegen sie gab. Schnittmengen gibt es zudem mit sozialen Bewegungen, etwa für Geflüchtete. Auch das »rot-rot-grüne« Parteienspektrum entsendet Vertreterinnen. Wir kooperieren mit Gruppen aus Städten wie Dresden, Halle oder Dessau. All das macht uns so attraktiv, dass sich auch Einzelpersonen bei uns engagieren.

Wie stabil ist die Beteiligung an Ihren Protesten?

Sie schwankt. Beim ersten Protest gegen »Legida« (Leipziger Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, jW) 2015 waren 25.000 Leute auf den Beinen. Nach diesem Höhep...